لقاء بين الحاج حسن ووزيري الزراعة والنقل السوريين عرض آليات تنظيم عبور المنتوجات اللبنانية عبر سوريا

عقد لقاء ضم وزير الزراعة عباس الحاج حسن، نظيره السوري محمد حسان قطنا، ووزير النقل السوري المهندس زهير خزيم، في وزارة النقل السورية في العاصمة دمشق.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للحاج حسن أن خلال اللقاء "تم التباحث في وضع آليات وحلول لتنظيم عمليات عبور المنتوجات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية (ترانزيت)".