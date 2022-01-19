لبنان

ميقاتي التقى وفدا اقتصاديا في السراي الكبير

Lebanon 24
19-01-2022 | 10:29
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التقى  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا اقتصاديا  عصر اليوم في السراي الكبير ضم رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس إتحاد رجال أعمال البحر المتوسط جاك صراف، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد مكداش، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين صلاح عسيران ونقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد.وجرى البحث في عدد من الملفات الاقتصادية على أن يستكمل النقاش غدا. 
 
الوزير مرتضى
واجتمع  الرئيس ميقاتي مع  وزير الثقافة محمد وسام مرتضى وجرى البحث في شؤون تتعلق بوزارته.
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