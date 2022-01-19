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لبنان
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
19-01-2022
|
10:58
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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 38 مليون دولار أميركي بمعدل 23100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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