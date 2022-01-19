وضع الكهرباء والمياه في بعلبك الهرمل بين فياض وخضر

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، وقد تم البحث بأوضاع الكهرباء والمياه في المحافظة.أطلع المحافظ خضر الوزير فياض على غياب العدالة في توزيع التيار الكهربائي اضافة للأعطال الحاصلة، كذلك قدم ملفاً متكاملاً يتعلق بسرقة الكهرباء التي يقوم بها اصحاب العقارات التي تضم مخيمات للنازحين وضرورة ازالة هذه التعديات لما تشكل من سرقة للمال العام وتؤثر سلباً على ساعات التغذية.كذلك شرح المحافظ خضر المشاكل التي يعاني منها قطاع المياه والإنقطاع المستمر.بدوره، أكد الوزير فياض على ضرورة عمل ما يلزم لجهة حل جميع هذه المسائل وبدأ التواصل مع المعنيين ولا سيما الأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.