لبنان

الجيش: مهما تغيّرت الظروف... سنبقى صامدين

Lebanon 24
19-01-2022 | 11:15
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نشرت صفحة الجيش عبر حسابها على "فيسبوك": مهما تغيّرت الظروف... كل الظروف... سنبقى صامدين للدفاع عن حدودنا ووجودنا
 
 
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