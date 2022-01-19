لبنان

الرهبانية المارونية نعت الأباتي اثناسيوس الجلخ

Lebanon 24
19-01-2022 | 11:33
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نعت أمانة السر العامة للرهبانية اللبنانية المارونية الرئيس العام الأسبق للرهبانية الأباتي أثناسيوس الجلخ، وقالت في بيان: "توفي الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية قدس الأباتي أثناسيوس الجلخ. يترأس صلاة الجنازة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت المقبل، في كنيسة القديس نعمة الله بدير سيدة طاميش. 
 
ينقل الجثمان بعد صلاة الجنازة إلى دير مار موسى، حيث يسجى ويحتفل بالقداس الإلهي ويدفن في مدافن الدير. تقبل التعازي بعد القدّاس في دير مار موسى ولغاية السابعة مساء، ويومي الأحد والإثنين في 23 و24 كانون الثاني في مقر الرئاسة العامة بدير مار أنطونيوس- غزير، من العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء. رحمه الله وعوض على الرهبانية برهبان قديسين. المسيح قام". 
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