17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6643 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 840514.

كما وسجل لبنان 17 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9429.