عبود بحث وسفير النرويج سبل التعاون بين بيروت وأوسلو

استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه بالقصر البلدي، سفير مملكة النرويج مارتن اتيرفيك.



وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أن "اللقاء بحث في سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العاصمتين بيروت وأوسلو في العديد من المجالات المشتركة".