غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:حنان حسن الشاهين (مواليد عام 2002، سوريّة)التي غادرت بتاريخ 17-1-2022 منزل ذويها الكائن في محلّة حارة الفيكاني/ قضاء زحلة الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 901896-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.