لبنان

باسيل عرض الاوضاع مع سفيرتي فرنسا وسويسرا

Lebanon 24
19-01-2022 | 12:50
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفيرة فرنسا آن غريو، وكان عرض للاوضاع السياسية، وأهمية انجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ووجوب تنفيذ الاصلاحات وانجاز خطة التعافي المالي.
 
وشرح باسيل الجهود التي يبذلها التيار من أجل استعادة الأموال المحولة بعد 17 تشرين 2019، لافتا الى أن "تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون في مجلس النواب لهذا الغرض"، مشيرا الى أن "من شأن استعادة تلك الأموال المحولة أن تتيح تسديد أموال صغار المودعين كلها".
 
واستقبل باسيل سفيرة سويسرا ماريون وايخلث كروبسكي، وعرض معها الاوضاع العامة والعلاقة بين البلدين.
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