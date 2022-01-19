لبنان

حادث سير مروع على أوتوستراد زحلة (صور)

Lebanon 24
19-01-2022 | 13:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع مقابل أفران شمسين على اوتوستراد زحلة.
 
وظهرت سيارة منقلبة على سقفها من دون معلومات حول الإصابات.
 
 
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