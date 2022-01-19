لبنان

سرقة شبكة الكهرباء في حي الحردوش بالدبية

Lebanon 24
19-01-2022 | 13:32
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أقدم  مجهولون على سرقة الشبكة النحاسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، في حي الحردوش ببلدة الدبية في إقليم الخروب، والتي تغذي الحي بالتيار الكهربائي. وتم إبلاغ المؤسسة والقوى  الأمنية، وبوشرت الحقيقات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الدبية

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