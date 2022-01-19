سرقة شبكة الكهرباء في حي الحردوش بالدبية

أقدم مجهولون على سرقة الشبكة النحاسية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، في حي الحردوش ببلدة الدبية في إقليم الخروب، والتي تغذي الحي بالتيار الكهربائي. وتم إبلاغ المؤسسة والقوى الأمنية، وبوشرت الحقيقات.