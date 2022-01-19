لبنان

الاتحاد البترولي اللبناني اعلن تأييده لمطالب نقابات عمال منشآت النفط في طرابلس: الحقوق لا تسترد إلا بالوحدة والتضامن

Lebanon 24
19-01-2022 | 13:34
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اعلن "الاتحاد البترولي اللبناني" في بيان، تأييده وتضامنه مع "المطالب المحقة لنقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس"، ودعا الى "الإصغاء لصوت العمال والكادحين في ظل الاوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالوطن".
 
واشار الاتحاد الى انه "بعد المعاناة الطويلة والمفاوضات والاجتماعات والتواصل والمراسلات التي تشرح واقع العمال المتردي مع المدير العام للمنشآت ومع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وزير الوصاية على المنشآت التي تعمل بموجب المرسوم الاشتراعي 79/77 الذي يحدد الأطر التنظيمية والمالية للمنشآت (القانون التجاري)، والجهود الجبارة التي قام بها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مشكورا، ومع كل الوعود بتنفيذ المطالب المحقة لجميع العاملين في المنشأت، وبعد إحالة هذه الكتب على الدراسات المطلوبة والتي انجزت بالكامل،  وللأسف الشديد ترك العمال في العراء". 
 
اضاف: "معالي الوزير انت الحكم العادل لحل هذه المشكلة الكبيرة وهي الموافقة على اقتراح المدير العام المهندسة اورور فغالي. رفاقنا العمال في النضال نقول لكم نحن معكم . إن الحقوق تنتزع ولا تمنح، الفتات هو الذي يمنح، ولا يمكن ان نسترد الحقوق إلا بالوحدة والتضامن، وهذا البيان هو التعبير الصارخ عن هذه الوحدة".
 
وختم: "كونوا جسما واحدا وهدفا واحدا في الدفاع عن حقوق العمال،  رصوا الصفوف وكونوا فعالين، ونحن كإتحاد بترولي في لبنان نعلن تضامننا ووقوفنا الى جانبكم لتحقيق مطالبكم المحقة".
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