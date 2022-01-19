لبنان

توقيف منفذ عملية السطو على مندوب شركة "ارامكس" في بلدة القصر

Lebanon 24
19-01-2022 | 13:36
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أقدمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش ح.ج في بلدة القصر الحدودية، بعد عملية بحث وتعقب، حيث تبين ان الموقوف هو من قام بالامس بالسطو على مندوب لشركة "ارامكس".
 
وكان المندوب تقدم بشكوى في مخفر القصر شمال قضاء الهرمل ان مجهولا قام بسلبه بضاعة بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية ومبلغ 1500 دولار في محلة القصر، وقد تم اقتياده الى احد المراكز العسكرية للتحقيق  باشراف القضاء المختص.
المصدر: الوكالة الوطنية
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