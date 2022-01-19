لبنان

إنهيار حائط طريق في المنية بسبب السيول

Lebanon 24
19-01-2022 | 14:08
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 إنهار حائط طريق فرعي يؤدي إلى مبنى سكني بالقرب من "مطعم النابلسي" في المنية، بسبب تدفق السيول التي تشكلت نتيجة غزارة الأمطار التي هطلت اليوم في المنطقة، وإقتصرت الأضرار على الماديات.
 
وناشد الأهالي الجهات المعنية إصلاح الأضرار قبل أن تتسع وتنقطع الطريق بالكامل في المرة المقبلة.
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