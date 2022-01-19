دائرة المتن في الديمقراطي: نستنكر حادثة شويت الأليمة وندعو إلى تحكيم لغة العقل

استنكرت دائرة المتن في الحزب الديمقراطي اللبناني الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة شويت قضاء بعبدا بعد ظهر اليوم، ودعت جميع المعنيين إلى التروّي وتحكيم لغة العقل وترك الأمر للأجهزة القضائية والأمنية للقيام بما يلزم، خصوصاً بعد تسليم الجاني نفسه.واعتبرت الدائرة في بيان لها، أنّ الظروف الصعبة التي نمرّ بها جميعاً اليوم، تحتّم علينا المحافظة على عاداتنا وقيمنا، والإبتعاد عن السّلاح والإشكالات الداخلية.