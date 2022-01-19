لبنان

نشأت عبد النور كان يعمل طبالاً! (صورة)

Lebanon 24
19-01-2022 | 14:26
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كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "مدعي النبوة" نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر"، كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.
 
 
وتداول النشطاء صورة قديمة لـ"الحكيم نشأت" والتي ظهر خلالها ضمن أعضاء فرقة موسيقية ممسكا بآلة "الطبلة" بين يديه.
 
 
 
وبرز عبد النور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس بفيديو على صفحتها بموقع "فيسبوك" الذي قالت فيه "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب".

وواجه "مدعي النبوة" منعطفا حاسما في "بداية دعوته" حين أعلن: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة" (التي أسسها عبر "فيسبوك" لنشر الدعوة).
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