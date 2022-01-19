تحذير من انزلاقات على طريق حامات - راسنحاش

حذّر سائقو السيارات ‏من حصول انزلاقات على الطريق المؤدي من الاوتوستراد صعودا في اتجاه بلدة حامات وراسنحاش، بسبب تسرب مادة المازوت.

وناشدوا الجهات المعنية معالجة الموضوع ونثر الرمول والاتربة في المكان.