لبنان

تحذير من انزلاقات على طريق حامات - راسنحاش

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:12
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حذّر سائقو السيارات ‏من حصول انزلاقات على الطريق المؤدي من الاوتوستراد صعودا في اتجاه بلدة حامات وراسنحاش، بسبب تسرب مادة المازوت.
وناشدوا الجهات المعنية معالجة الموضوع ونثر الرمول والاتربة في المكان.
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انزلاق

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