محاضرة بعنوان "الرقابة الرقمية والحوكمة الرشيدة" لطلاب الماستر في "الدراسات الإستراتيجية" في الجيش

ألقى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية محاضرة للجيش بعنوان "الرقابة الرقمية والحوكمة الرشيدة" في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية حضرها طلاب الماستر في "الدراسات الإستراتيجية". كما حاضر الدكتور سامر عبدالله من الجامعة اللبنانية حول "القرار التحكيمي واثره القانوني على الغير".