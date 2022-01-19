بلبلة في المساء جنوبًا... هل أطلق صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق صاروخ من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان قد سمع صوت في الجنوب يرجح أن يكون ناتجًا عن لغم.