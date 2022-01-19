لبنان

المدارس مقفلة في الضنية غداً بسبب الأحوال الجوية

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:51
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أعلنت المدارس الرسمية والخاصة في الضنية، في رسائل نصية أرسلتها إلى أهالي الطلاب، إغلاق أبوابها وتوقيف إعطاء الدروس في صفوفها غدا الخميس، "نظرا إلى اشتداد العاصفة الثلجية وتخوفا من قطع الطرق وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة"، بعدما غطت الثلوج التي تساقطت اليوم معظم بلدات وقرى المنطقة، وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بسبب برودة الطقس، وسط مخاوف من تشكل طبقات من الجليد على الطرقات غدا ما سيعوق حركة السير.
وكانت أغلب المدارس الرسمية والخاصة في الضنية قد أغلقت اليوم أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية.
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