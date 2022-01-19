كلمة لعون قبل ظهر اليوم

لا شك ان كلمة الرئيس ميشال عون عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم امام عميد السلك الدبلوماسي في لبنان السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتري وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، من شأنها ان تحمل المؤشرات لما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة.(اللواء)