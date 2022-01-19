لبنان

واشنطن تشدّد الخناق على "حزب الله"

Lebanon 24
19-01-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-909085-637782410845633737.jpeg
Doc-P-909085-637782410845633737.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"السياسة" الكويتية أن "الولايات المتحدة الأميركية ستبقي "حزب الله" هدفاً لعقوباتها في المرحلة المقبلة، وسط توجه إدارة الرئيس جو بايدن لممارسة المزيد من الضغوطات على الحزب، سعياً لتجفيف منابعه الإرهابية".
وشدّدت على أن "مسار تعامل واشنطن مع "حزب الله" منفصل تماماً عن المسار الذي تعتمده الولايات المتحدة بما خص الملف النووي، أي أنه وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، فستستمر الحملة الأميركية ضد الحزب، بهدف تضييق الخناق عليه، لشل تحركاته في لبنان والخارج".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2022-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:15 | 2022-01-19
22:18 | 2022-01-19
22:27 | 2022-01-19
11:36 | 2022-01-19
23:19 | 2022-01-19
23:14 | 2022-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website