لبنان

حمادة ل"السياسة": "الثنائي الشيغي" ليس صلباً ومتراصاً

Lebanon 24
19-01-2022 | 19:16
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رأى النائب المستقيل مروان حمادة أن "الثنائي الشبعي رغم كل البيانات التي يصدرها، فهو ليس صلباً ومتراصاً، فهناك فرق بين الطابع المدني نسبياً لحركة "أمل" في تعاطيها السياسي، وبين ما يمارسه حزب الله من طغيان يرتكز إلى ما يدعيه من قوة عسكرية صاروخية".
وأكد للسياسة الكويتية على ضرورة الاعتراض، وحتى الانتفاضة على استخدام حزب الله لبنان منصة للتهجم على الدول الخليجية الشقيقة، من جانب القوى السيادية اللبنانية، ومن مجموع الشعب اللبناني.
وقال إن "إيران دولة تعمل على موجتين، موجة السياسة والديبلوماسية الظاهرة، وموجة الإرهاب في كل أنحاء العالم العربي، وهي تحاول أن تستغل مرتزقتها، ونصرالله وحزب الله منهم، لتسجيل نقاط ديبلوماسية وسياسية، ليس الأقل فيها، سعيها إلى رفع العقوبات التي حولت الاقتصاد الإيراني إلى ركام، والشعب الإيراني المقهور إلى مجموعة فقراء".
وشدّد على أن "لسلاح حزب الله حدوداً، هي حدود كرامة اللبنانيين وصلابتهم، ولا يستطيع حتى المئة ألف مقاتل الذين يدعي نصرالله قيادته لهم، أن يخضعوا شعب لبنان".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة
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