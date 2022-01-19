8
o
بيروت
9
o
طرابلس
6
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
-1
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
7
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حمادة ل"السياسة": "الثنائي الشيغي" ليس صلباً ومتراصاً
Lebanon 24
19-01-2022
|
19:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب المستقيل مروان حمادة أن "الثنائي الشبعي رغم كل البيانات التي يصدرها، فهو ليس صلباً ومتراصاً، فهناك فرق بين الطابع المدني نسبياً لحركة "أمل" في تعاطيها السياسي، وبين ما يمارسه حزب الله من طغيان يرتكز إلى ما يدعيه من قوة عسكرية صاروخية".
وأكد للسياسة الكويتية على ضرورة الاعتراض، وحتى الانتفاضة على استخدام حزب الله لبنان منصة للتهجم على الدول الخليجية الشقيقة، من جانب القوى السيادية اللبنانية، ومن مجموع الشعب اللبناني.
وقال إن "إيران دولة تعمل على موجتين، موجة السياسة والديبلوماسية الظاهرة، وموجة الإرهاب في كل أنحاء العالم العربي، وهي تحاول أن تستغل مرتزقتها، ونصرالله وحزب الله منهم، لتسجيل نقاط ديبلوماسية وسياسية، ليس الأقل فيها، سعيها إلى رفع العقوبات التي حولت الاقتصاد الإيراني إلى ركام، والشعب الإيراني المقهور إلى مجموعة فقراء".
وشدّد على أن "لسلاح حزب الله حدوداً، هي حدود كرامة اللبنانيين وصلابتهم، ولا يستطيع حتى المئة ألف مقاتل الذين يدعي نصرالله قيادته لهم، أن يخضعوا شعب لبنان".
(السياسة الكويتية)
المصدر:
السياسة
تابع
الأكثر قراءة
أصحاب هذه الأبراج مهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية.. من هم؟
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج مهذبون ويتمتعون بأخلاق عالية.. من هم؟
00:30 | 2022-01-19
19/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت داخل مركز تجميل (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV من دون أي نقطة ماكياج.. شاهدوا كيف بدت داخل مركز تجميل (صور)
03:00 | 2022-01-19
19/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة بالدولار الفريش لعناصر الجيش (صورة)
Lebanon 24
مساعدة بالدولار الفريش لعناصر الجيش (صورة)
05:16 | 2022-01-19
19/01/2022 05:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع العاصفة الجليدية.. خبير بيئي يحذر من ضرر كبير فماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
تزامناً مع العاصفة الجليدية.. خبير بيئي يحذر من ضرر كبير فماذا ينتظرنا؟
02:30 | 2022-01-19
19/01/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمات شهيرات ورائعات الجمال يشتهرن برائحتهن الكريهة.. الأسماء غير متوقعة!
Lebanon 24
نجمات شهيرات ورائعات الجمال يشتهرن برائحتهن الكريهة.. الأسماء غير متوقعة!
02:00 | 2022-01-19
19/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:15 | 2022-01-19
ترقب لجلسة مجلس الوزراء الاثنين وكلمة لعون اليوم
22:18 | 2022-01-19
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:27 | 2022-01-19
الحريري يُفرغ بعض ما في جعبته في 14 شباط
11:36 | 2022-01-19
17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
23:19 | 2022-01-19
في لبنان.. لقاحات "فايزر" منتهية الصلاحية!؟
23:14 | 2022-01-19
الغش وصل إلى منقوشة الزعتر!
فيديو
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
20/01/2022 06:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
20/01/2022 06:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
20/01/2022 06:23:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact