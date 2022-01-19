محاولة لمصالحة "القوات" والصحناوي

يعمل وسطاء على مصالحة بين "القوات اللبنانية" ورجل الأعمال أنطوان الصحناوي للتوصل إلى تفاهم انتخابي في دائرة بيروت الأولى، بعدما تبين أن الصحناوي يستعد لدعم لائحة تنافس «القوات» في كل المقاعد. ويحاول الوسطاء إقناع معراب بالاكتفاء بالمرشح غسان الحاصباني، وبعدم ترشيح أرمني مقابل النائب الحالي جان طالوزيان وبأن تترك للصحناوي أيضاً اختيار مرشح عن المقعد الكاثوليكي.

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