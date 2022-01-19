استطلاع عوني لدوائر الجنوب

كتبت" الاخبار": يقوم وفد من التيار الوطني الحر، يرأسه وزير البيئة السابق طارق الخطيب، بجولات على الفاعليات البارزة في أقضية الجنوب تحضيراً للانتخابات النيابية، شملت حتى الآن صيدا وصور والنبطية. آخر الجولات في صور أول من أمس شملت حزب الله وحركة أمل والمطارنة، كما تضمّنت زيارة للمرشحة المحتملة إلى الانتخابات عن دائرة صور - الزهراني المحامية بشرى الخليل. علماً أن الانتخابات الماضية التي خاضها التيار، في الدوائر الثلاث، في وجه حزب الله وأمل، لم تسبقها جولات مماثلة.