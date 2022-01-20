لبنان

أسعار المحروقات إلى إنخفاض... كم بلغت؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 00:16
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صدر جدول اسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:

- البنزين 95 اوكتان 359600 (-3000)


- البنزين 98 اوكتان 371600 (-3000)

- المازوت  323000 (-10600)
 
- الغاز: 278000 (-13800)

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