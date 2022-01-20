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لبنان
أسعار المحروقات إلى إنخفاض... كم بلغت؟
Lebanon 24
20-01-2022
|
00:16
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صدر جدول اسعار المحروقات الجديد، وجاء على الشكل التالي:
- البنزين 95 اوكتان 359600 (-3000)
- البنزين 98 اوكتان 371600 (-3000)
- المازوت 323000 (-10600)
- الغاز: 278000 (-13800)
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