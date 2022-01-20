إستغلوا الطقس العاصف... وهذا ما قاموا به!

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين على سرقة سيارة من نوع مرسيدس عائدة للمواطن "ن.ه" اثناء ركنها بالقرب من طريق المنار في ابي سمراء، مستغلين الطقس العاصف الذي يضرب لبنان وفروا لاحقا الى جهة مجهولة.