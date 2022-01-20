اسعار المحروقات مستمرة بالتراجع.. اليكم الاسباب

أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنّ "انخفاض أسعار المحروقات اليوم هو بسبب تراجع سعر صرف الدولار في السوق الحرة، حيث انخفض سعر الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً 1299 ليرة. ولم يطرأ أيّ تغيير آخر في الجدول".