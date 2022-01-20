لبنان تحت تأثير العاصفة "هبة".. اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر"، بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً، هي: عيناتا الأرز، عيون السيمان – حدث بعلبك، المنيطرة – حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، جرد مربين - الهرمل، الهرمل – سير الضنية، معاصر الشوف – كفريا، تنورين – اللقلوق، تنورين – حدث الجبة وترشيش – زحلة.كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.الى ذلك، أكد عضو بلدية كفرذبيان والمسؤول الاعلامي وليد بعينو لصوت لبنان ان سماكة الثلوج في كفرذبيان لم تتعد ال١٥ سنتمترا إنما تدني الحرارة أدى إلى موجة جليد قوية.