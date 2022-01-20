وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية في بيروت اليوم ويلتقي ميقاتي

يبدأ وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جان لوي بورلانج اليوم زيارة استطلاعية لبيروت يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين ونظراءه من النواب وعددا من القيادات الروحية.

ومن المقرر ان يزور الوفد السراي الحكومي عند الرابعة والنصف بعد طهر اليوم حيث يجتمع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ووفق المصادر الديبلوماسية المعنية فان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التطورات اللبنانية ، وما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمات التي تعصف بهم مع التشديد على اهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية.