لبنان

وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية في بيروت اليوم ويلتقي ميقاتي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-01-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-909154-637782632379903202.jpg
Doc-P-909154-637782632379903202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدأ وفد من الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية جان لوي بورلانج اليوم زيارة استطلاعية لبيروت يلتقي خلالها  المسؤولين اللبنانيين ونظراءه من النواب وعددا من القيادات الروحية.

ومن المقرر ان يزور الوفد السراي الحكومي عند الرابعة والنصف بعد طهر اليوم حيث يجتمع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ووفق المصادر الديبلوماسية المعنية فان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على التطورات اللبنانية ، وما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الازمات التي تعصف بهم مع التشديد على اهمية متابعة التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:22 | 2022-01-20
04:17 | 2022-01-20
06:00 | 2022-01-20
05:52 | 2022-01-20
05:50 | 2022-01-20
05:36 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website