لا مرشحين للكتائب في هذه الدوائر

يفيد آخر المعطيات ان حزب الكتائب قرر عدم ترشيح حزبيين ملتزمين للانتخابات النيابية في دوائر زحلة ، بعبدا ، والبترون ، وسيدعم في المقابل المرشحين الموارنة على لوائح المعارضة في هذه الدوائر.

ووفق المعلومات "فان هذا القرار ، الذي قوبل بتململ في اوساط بعض القواعد الحزبية، تعتبره القيادة الحزبية اساسيا في سياق التزامها بالخط التغييري ،وبوصول كتلةٍ نيابية تغييرية إصلاحية جامعة على مستوى الوطن ومختلف المحافظات والأقضية".