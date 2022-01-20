خبر سار.. لا مزيد من الارتفاع بإصابات كورونا

يسجل لبنان في الفترة الأخيرة ما بين 5 و6 آلاف إصابة بفيروس كورونا يومياً، الا ان مصادر طبية متفائلة بأننا "لن نشهد المزيد من ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة".

ويقول مصدر طبي " انه على الرغم من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا، إلا أننا لا نواجه حالات وفيات بكثرة"، مشيراً إلى" ان العدد الفعلي للإصابات يبلغ خمسة اضعاف الارقام التي تعلنها وزارة الصحة، لان قسما كبيرا من الناس لا يجري الفحوصات المطلوبة او لا تبدو عليه عوارض الاصابة".

وسجّل لبنان أمس الأربعاء 17 حالة وفاة و6643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي ‏للوفيات إلى 9429 والإصابات إلى 840.514 إصابة منذ 21 شباط 2020.