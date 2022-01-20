ما حقيقة اطلاق صاروخ من الجنوب باتجاه الشمال الاسرائيلي؟

كشف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد.

ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، موضحة أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.

(سبوتنيك)