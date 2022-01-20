حميه يواصل زيارته الى فرنسا... وهذه أبرز لقاءاته اليوم!

يواصل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه زيارته الى فرنسا، حيث من المقرر أن يلتقي عند التاسعة من قبل ظهر اليوم المدير الاقليمي لشركة "veolia" التي تعنى بالنقل فيليب بوردو.وعند الحادية عشرة الا ربعا، يعقد لقاء مع المدير العام لشركة "Alstom" التي تعنى بقطاع النقل وصناعة القطارات بوبا لا فارش.ويعقد الوزير حميه عند الساعة الثانية بعد الظهر لقاء مع نظيره الفرنسي جان باتيست دجيباري يتناول معه سبل التعاون بين الوزارتين في البلدين.وعند الثالثة والنصف، يلتقي المدير العام للشؤون الدولية للشركة الوطنية للسكك الحديد "sncf" دييكو دياز، ويلي الاجتماع جولة ميدانية يقوم بها حميه في محطة "سانت لازار".