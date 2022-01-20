لبنان

وزير الاتصالات يتحدث عن زيادة التعرفة وسعر بطاقات التشريج.. هذا ما قاله

Lebanon 24
20-01-2022 | 02:22
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طمأن وزير الاتصالات جوني القرم الى ان وزارة الاتصالات تمكنت من تأمين الأموال وكميات المازوت لهيئة أوجيرو حتى شهر حزيران المقبل، مشيراً الى ان الوزارة لم ترسل أرقامها للموازنة بعد، وآملاً أن يتم تقديمها الاسبوع المقبل.
القرم وفي حديث لصوت كل لبنان أعلن عن عقد اجتماعات مكثفة طيلة هذا الأسبوع لانجاز موضوع التعرفة خصوصاً وان هذا العمل يتطلب جهدا كبيرا لأن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وقال: نحاول عدم تغيير سعر بطاقة التشريج وابقاء الصلاحية نفسها ولكن تخفيف الداتا منها، والهيئة الناظمة هي هدف أساسي ويجب أن تتكاتف ارادة الجميع لتجنيبها التجاذبات والسياسة.
 
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