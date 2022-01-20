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لبنان
الحريري عاد فجراً إلى لبنان.. هل سيخوض الانتخابات؟
Lebanon 24
20-01-2022
|
02:26
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علم "لبنان 24" ان الرئيس سعد الحريري عاد ليل الأربعاء ـ الخميس الى بيروت حيث من المقرر أن يبدأ سلسلة مشاورات مع المسؤولين في تيار المستقبل تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن العزوف أو خوض الانتخابات النيابية المقبلة.
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