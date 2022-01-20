الحريري عاد فجراً إلى لبنان.. هل سيخوض الانتخابات؟

علم "لبنان 24" ان الرئيس سعد الحريري عاد ليل الأربعاء ـ الخميس الى بيروت حيث من المقرر أن يبدأ سلسلة مشاورات مع المسؤولين في تيار المستقبل تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن العزوف أو خوض الانتخابات النيابية المقبلة.