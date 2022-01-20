جريح بلغم أرضي عند الحدود اللبنانية السورية

أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة المجدل في منطقة وادي خالد، الى اصابة ح.ش الذي بترت ساقه، وتم نقله الى مستشفى "سيدة السلام" في القبيات.