لبنان

جريح بلغم أرضي عند الحدود اللبنانية السورية

Lebanon 24
20-01-2022 | 02:53
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 أدى انفجار لغم ارضي عند الحدود اللبنانية - السورية في محلة المجدل في منطقة وادي خالد، الى اصابة ح.ش الذي بترت ساقه، وتم نقله الى مستشفى "سيدة السلام" في القبيات.
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المجدل

لغم

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