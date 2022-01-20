لبنان

الثلوج تغطّي سدّ القرعون (صور)

Lebanon 24
20-01-2022 | 03:20
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إنتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر زيادة كثافة الغطاء الثلجي على سد القرعون في البقاع الغربي.
 
 
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