اليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

اعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 14 الحالي و17 منه، وأظهرت النتائج وجود (736) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين 24 و48 ساعة كحد أقصى.وجاءت نتائج 14/01/2021 كالتالي: (163 حالة إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (سبع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (خمس حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (تسع حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (أربع حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (سبع حالات إيجابية)رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالتان إيجابيتان)رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ست حالات إيجابية)رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع عشرة حالة إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (حالتان إيجابيتان)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (عشر حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (عشر حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (أربع حالات إيجابية)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (سبع حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ست حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (سبع حالات إيجابية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (ست حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (تسع حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 15/01/2021 كالتالي: (193 حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (خمس حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (أربع حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس عشرة حالة إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (سبع حالات إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (ست حالات إيجابية)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (سبع حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (أربع حالات إيجابية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (خمس حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (سبع عشرة حالة إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (سبع حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (إحدى عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (خمس حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (إثنتا عشرة حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (أربع حالات إيجابية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (خمس حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (خمس حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 16/01/2021 كالتالي: (191 حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (سبع حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)رحلة طهران : شركة RO رقم 167 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (أربع حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (سبع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (أربع حالات إيجابية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (أربع حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)رحلة زيورتش : شركة LX رقم 222 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (أربع حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة هامبورغ : شركة EW رقم 7980 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : شركة UBD رقم 105 (أربع عشرة حالة إيجابية)رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالتان إيجابيتان)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (ست حالات إيجابية)رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (أربع حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (خمس حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ست حالات إيجابية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (خمس حالات إيجابية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (خمس حالات إيجابية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (عشر حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع حالات إيجابية)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (أربع حالات إيجابية)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ست وعشرون حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (أربع حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)وجاءت نتائج 17/01/2021 كالتالي: (189 حالة إيجابية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (ست عشرة حالة إيجابية)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالتان إيجابيتان)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 713 (أربع حالات إيجابية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 211 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثماني حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (سبع حالات إيجابية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثماني حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالتان إيجابيتان)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (حالتان إيجابيتان)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (ست حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (أربع حالات إيجابية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 110 (خمس حالات إيجابية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (خمس حالات إيجابية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (حالة إيجابية واحدة)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (حالتان إيجابيتان)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ست عشرة حالة إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (عشر حالات إيجابية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (خمس حالات إيجابية)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (تسع عشرة حالة إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ست حالات إيجابية)رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (خمس حالات إيجابية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالتان إيجابيتان)