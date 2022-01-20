لبنان

هذا ما قاله وزير الزراعة عن الزعفران اللبناني!

Lebanon 24
20-01-2022 | 03:44
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غرد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر": "الزعفران اللبناني يضاهي بجودته دول الإنتاج العالمي"
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20/01/2022 16:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

عباس الحاج حسن

الزعفران

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