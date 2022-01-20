تضارب وتهديد بقوة السلاح في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عددا من اللصوص حاولوا سرقة احد المنازل في منطقة عيون الغزلان، حيث قام احد شباب المنطقة بإعتراضهم فتهجموا عليه وحصل تضارب بالإيدي ومن ثم فروا إلى خارج البلدة بعدما هددوه بقوة السلاح.