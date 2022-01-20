لبنان

تضارب وتهديد بقوة السلاح في هذه المنطقة... ماذا حصل؟

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عددا من اللصوص حاولوا سرقة احد المنازل في منطقة عيون الغزلان، حيث قام احد شباب المنطقة بإعتراضهم فتهجموا عليه وحصل تضارب بالإيدي ومن ثم فروا إلى خارج البلدة بعدما هددوه بقوة السلاح.
 
 
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عيون الغزلان

سرقة

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