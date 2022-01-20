اجراءات أمنية في قصر العدل في بعبدا.. ما السبب؟ (صورة)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وجود اجراءات امنية في قصر العدل في بعبدا.

وكان قد دعا تحالف "متحدون" وجمعية "صرخة المودعين"، جميع المودعين والمحامين وكافة أصحاب الحقوق للتحرك اليوم أمام قصر العدل في بعبدا ، لمواكبة جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضية التحقيق أرليت تابت.