لبنان

التجمع الديموقراطي أعلن ترشيحاته الأولية للانتخابات

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:14
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أعلن المنسق العام للتجمع الوطني الديموقراطي ومسؤول المكتب الانتخابي المركزي والماكينة الانتخابية المركزية في التجمع محمود جعفر في بيان، “الترشيحات الاولية الواردة من بعض المناطق والمحافظات، بعد موافقة هيئتي المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للتجمع عليها، على ان تستكمل باقي الترشيحات، بعد اقتراحها من المؤتمرات الاستثنائية للفروع، في وقت لاحق”.

وفيما يأتي اسماء مرشحي “الحملة المدنية  للإنماء والتغيير”، في بعض الدوائر الانتخابية، المقترحة من الفروع و المقرة من قيادة التجمع:

– غسان جعفر رئيس التجمع، عن المقعد الشيعي في قضاء بنت جبيل عن دائرة بنت جبيل النبطية مرجعيون حاصبيا.

– سمر حداد الأمينة العامة للتجمع، عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة عاليه الشوف.
– دولت بيطار عضو المكتب التنفيذي، عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية.
– محمود جعفر المنسق العام للتجمع، عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا.
– مي عباس نائب الرئيس لشؤون الجمعيات، عن المقعد الشيعي في قضاء النبطية عن دائرة بنت جبيل النبطية حاصبيا مرجعيون.
– قاسم أبو ابراهيم عضو المكتب التنفيذي، عن المقعد الدرزي في قضاء حاصبيا عن دائرة بنت جبيل النبطية حاصبيا مرجعيون.
– محمد المقداد عضو المكتب التنفيذي، عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل ـ كسروان.
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