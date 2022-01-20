لبنان

بيان هام من بلدية زحلة – معلقة وتعنايل... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:14
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عملا بالتوصيات التي أصدرتها بلدية زحلة –معلقة وتعنايل لإبقاء الطرقات مفتوحة، تبذل الفرق الفنية التابعة للبلدية منذ صباح اليوم، جهودا حثيثة في ظل ظروف معاكسة تماما، لإطلاق عمل الجرافات والآليات، وذلك بسبب طبقة الجليد الكثيفة التي تشكلت ليل أمس، والتي أعقبها تساقط إضافي للثلوج في ساعات الفجر الاولى.
لذلك تتمنى بلدية زحلة على المواطنين التريث في سلوك الطرقات، وخصوصا تلك الواقعة على المرتفعات، حتى تسمح الظروف المناخية بإطلاق ورش العمل، علما أن الجرافات باشرت بإزالة الثلوج المتراكمة في  الأحياء التي تسمح الظروف اللوجستية بالعمل فيها.
 
وستتواصل الأعمال تباعا لرش الملح في معالجة طبقة الجليد التي تشكلت تحتهاـ وبالتالي نتمنى على المواطنين توخي أقسى درجات الحيطة حفاظا على سلامتهم والسلامة العامة.
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