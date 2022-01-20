لبنان

بري دعا اللجان المشتركة إلى جلسة الأربعاء المقبل

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:17
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسه مشتركة في تمام الساعه العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في 26 كانون الثاني الجاري 2022 وذلك لدرس الآتي :

– اقتراح قانون المنافسة

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31/7/2019.

– اقتراح القانون الرامي الى استرداد الـموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.


 
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