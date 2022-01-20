كلام حاسم لباسيل عن إتفاق "مار مخايل".. هذا ما قاله

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أن "اتفاق "مار مخايل" بين تياره وجماعة "حزب الله" فشل في "بناء الدّولة"، داعيا إلى وضع سلاح الجماعة "ضمن سياسة الدولة" من دون أن يكون الهدف هو نزعه.

باسيل أضاف، في مقابلة مع الأناضول، أن تفاهم التيار مع "حزب الله" بحاجة إلى "تطوير من ناحية الإصلاح وبناء الدولة"، معتبرا أن عودة الجماعة إلى اجتماعات الحكومة "جزء من التجاوب مع التطوير، لكنه غير كافٍ".

ورأى أن "الخلاف واضح وكبير مع حزب الله بما يخص الأمور الداخلية، وإن حُلّت فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا "أي مخطط أو هدف" بشأن انتخابات الرئاسة.

وأكد باسيل، صهر عون، على عروبة لبنان، وأنهم يريدون "أفضل العلاقات" مع دول الخليج، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم منعهم من أن تكون لهم علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران، واصفا العلاقات مع أنقرة بـ"الجيدة".

الانتخابات النيابية والرئاسية

وقال باسيل إن "التيار الوطني الحر سيخوض الانتخابات النيابية في كل المناطق اللّبنانيّة، مشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدولة، التي لا يمكن أن تقوم بظل وجود الفساد".

وعن تحالف تياره في الانتخابات مع "حزب الله"، أجاب بأن "الخلاف واضح وكبير مع حزب الله بما يخص الأمور الداخلية"، و "إن حُلّت هذه الأمور، فعلى أساسها يتحدد موضوع التحالفات الانتخابية".

ورأى أن "الوطني الحر يشكل حالة شعبية في لبنان، وبناء عليها هو يستطيع خوض الانتخابات لوحده".

وعما إذا كانت حظوظ رئيس "تيار المردة"، سليمان فرنجية، مرتفعة ليكون رئيس الجمهورية المقبل، رد باسيل بأن "موضوع الرئاسة يشمل اعتبارات عدة، منها التمثيل الشّعبي بعد الانتخابات المقبلة، وموضوع الخيارات السياسية، كمعرفة الجهات التي ستدعمه، وتمكّنه من تشكيل أكثرية بالبرلمان، بالإضافة إلى برنامجه الانتخابي".

واعتبر باسيل أن "انتخابات الرئاسة ليست مبلوَرة ومن المبكر الحديث عنها، وليس لديَّ في الوقت الحالي أيّ مخطّط أو هدف للرّئاسة".

تفاهم "التيار" و"حزب الله"

لم يُجب باسيل بالنفي ولا التأكيد عما إذا كان على علم مسبق بقرار عودة "حزب الله" وحركة "أمل" إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، بعد تعطيلها لأكثر من ثلاثة أشهر.

ورأى أن "عودة الثنائي إلى الحكومة كانت أمرا حتميا، لأن المقاطعة لم تكن مبرَّرة ولا مقنعة. لكن العودة غير كافية، ويجب استكمالها بمجموعة خطوات تؤدي إلى الاستقرار بالبلاد ومعالجة مشاكل الشعب".

ومنذ عامين، يعاني اللّبنانيّون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وعن سر صمود "تفاهم مار مخايل" بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، أجاب باسيل بأن "الحاجة الوطنية له هي السر، فالتفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علما أن هناك خلافات داخلية كافية لتنسفه، لأن أهم نقطة فيه هي بناء الدولة".

وتابع: "الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم "داعش" من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة".

ودعا باسيل إلى "تطوير تفاهم مار مخايل من ناحية الإصلاح وبناء الدولة".

وعن ملاقاة "حزب الله" له بالتطوير، أجاب بأن "العودة للحكومة جزء من التجاوب مع التطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان".

وعن سلاح الجماعة، قال باسيل إنه "من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معين، ليكون ضمن سياسة الدولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة".

وشدد على أن "الهدف لا يجب أن يكون نزع سلاح حزب الله، إنما كيفية استعماله لمصلحة الوطن".

وبينما تتهم عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية "حزب الله" بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه، تقول الجماعة إن هذا السلاح يهدف حصرا إلى مقاومة إسرائيل التي تحتل مناطق في جنوبي لبنان.

**العلاقة مع "القوات اللبنانية"

بخصوص العلاقة مع حزب "القوات اللبنانية"، برئاسة سمير جعجع، قال باسيل إن "القوات ترفض الحوار مع "الوطني الحرّ"، لأنّها تعتبر أنها تمتلك فرصة لتحقيق الحلم التاريخي بكسر التيار أو إنهائه، وهذا رهان واهم ولن يؤدي إلى نتيجة".

وأردف: "الحوار غير قائم مع القوات في الوقت الحالي"، مشددا في الوقت نفسه على "أهمية الحوار والتواصل مع القوات لمصلحة الوطن والشّعب".

تحقيق المرفأ

كشف باسيل أنه "التقى نصر الله منذ فترة غير قريبة"، ونفى أن يكونا قد تناولا موضوع قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

ورأى أن هناك "حالة مراوحة في الملف"، مؤكدا "أهمية أن يُستكمل التحقيق العدلي للوصول إلى القرار الظني (الاتهام)، ولا يجب البقاء بحالة مراوحة".

واعتبر أن "التحقيق فيه استنسابيّة، لكته غير مسيَّس، لكن اليوم هناك مراوحة قاتلة، ونريد أن يتحمل القضاء مسؤوليّته".

العلاقات الخارجية

وعن علاقته بالدول الخليجية، قال باسيل إنه "لا يجوز تصويرنا أننا بموضع عدائي معها، فنحن نريد أفضل العلاقات معها".

وتابع: "لأن لبنان بلد عربي، ولا يجب أن يكون على خصومة معها، ولها الأولوية. لكن في الوقت نفسه، لا يجب أن نُمنع من أن تكون لدينا علاقات مع دول أخرى، مثل تركيا وإيران وغيرهما".

وختم بقوله: "لدينا علاقات جيدة مع تركيا، ومن الممكن أن نتعاون معها لتوفير الطّاقة المتجدّدة للبنان أو غيرها من المسائل".