لبنان

ميقاتي إلتقى الحريري في السراي الحكومي (صور)

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:22
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي وعرض معه الاوضاع الراهنة . 
ولدى وصوله الى السراي الحكومي اقيمت للرئيس الحريري مراسم الاستقبال وكان في استقباله في الباحة الداخلية الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ، ثم استقبله الرئيس ميقاتي بعد أن ادت له ثلة من حرس رئاسة مجلس الوزراء التشريفات.
 
 
 
 وبعد زيارته ميقاتي توجه مباشرة الى دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وعقد معه لقاء تم خلاله التداول في الشؤون العامة وآخر التطورات.
 
 
ومن ثم زار الحريري ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، وقرأ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.
 
 
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