إرجاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان قاضية التحقيق في جبل لبنان ارليت تابت ارجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 3-3-2022 دون اتخاذ قرار بحق سلامة. وكانت مجموعة "متحدون" قد نفذت وقفة أمام قصر العدل في بعبدا لمواكبة الجلسة.