لبنان

إرجاء جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
20-01-2022 | 05:36
A-
A+
Doc-P-909259-637782790377721137.jpg
Doc-P-909259-637782790377721137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان قاضية التحقيق في جبل لبنان ارليت تابت ارجأت جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 3-3-2022 دون اتخاذ قرار بحق سلامة. وكانت مجموعة "متحدون" قد نفذت وقفة أمام قصر العدل في بعبدا لمواكبة الجلسة.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
الكونغرس يستدعي محامي ترامب السابقين لاستجوابهم في اقتحام الكابيتول
lebanon 24
20/01/2022 16:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جونسون خضع للاستجواب.. خرق تدابير الإغلاق!
lebanon 24
20/01/2022 16:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً".. رياض سلامة يرد على القاضية عون
lebanon 24
20/01/2022 16:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
lebanon 24
20/01/2022 16:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رياض سلامة

استجواب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2022-01-20
04:17 | 2022-01-20
09:27 | 2022-01-20
09:25 | 2022-01-20
09:09 | 2022-01-20
09:04 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website