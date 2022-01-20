اطفاء بيروت أخمد حريقا في محطة توزيع الكهرباء في قصقص

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، انه "عند الساعة 11:00 من تاريخ 20-1-2022 ، عمل رجال فوج اطفاء بيروت على اخماد حريق محول كهربائي في محطة الحرش التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، مما حال دون امتداد الحريق وحصره في مكانه ، واقتصرت الاضرار على الماديات.